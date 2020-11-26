Bodrum'da korona virüs pazarları boş bıraktı
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Bodrum'da korona virüs pazarları boş bıraktı

26.11.2020 16:33 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:43

Bodrum'da korona virüs pazarları boş bıraktı Bodrum'da meyve ve sebzeler tezgahta kaldı, pazar esnafı ne yapacağını şaşırdı Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Bodrum'un en büyük yiyecek içecek pazarı olan Perşembe ve Cuma pazarı sessizliğe büründü.

Bodrum'da korona virüs pazarları boş bıraktı

Bodrum'da meyve ve sebzeler tezgahta kaldı, pazar esnafı ne yapacağını şaşırdı

MUĞLA - Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Bodrum'un en büyük yiyecek içecek pazarı olan Perşembe ve Cuma pazarı sessizliğe büründü. Uygulamalar üzerinden gıda ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, pazarcı esnafını üzdü. Adım atacak yer kalmayan pazar sessizliğe büründü, meyve ve sebzeler tezgahlarda kaldı.

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Dünyayı kasıp kavuran korona virüs (Covid-19) salgını hayatı durma noktasına getirdi. Turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Bodrum'da vatandaşların virüse karış alınan kısıtlamalara tam anlamıyla uyduğu görüldü. Salgının en az olduğu bölgelerden olan Bodrum'da pazarlar bile sessizliğe büründü. Pazar esnafı pazara kimsenin neredeyse gelmediğini söyleyerek az sayıda vatandaşın gelip alışveriş yaptığını açıkladı. Bodrum'un en büyük pazarı olan Perşembe ve Cuma pazarında meyve ve sebzeler tezgahlarda kaldı. Adım atacak yer bulunamayan pazaryerine salgın nedeniyle vatandaşlar gelmemeye başladı. Büyükşehirlerdeki salgına rağmen kalabalık olan pazaryerlerinin tam aksine sessizlik oluşan Bodrum'daki pazar yerinde pazarcı ise ne yapacağını şaşırdı.

Öte yandan, pazar alışverişine çıkmayan vatandaşların çoğunlukla uygulamalar üzerinden büyük marketlerden sipariş verdiği öğrenildi. Bu durum ise pazarcı esnafını oldukça üzdü.

Bodrum'da korona virüs pazarları boş bıraktı
Bodrum'da korona virüs pazarları boş bıraktı
Bodrum'da korona virüs pazarları boş bıraktı
Bodrum'da korona virüs pazarları boş bıraktı
Bodrum'da korona virüs pazarları boş bıraktı
Bodrum'da korona virüs pazarları boş bıraktı
Bodrum'da korona virüs pazarları boş bıraktı
Bodrum'da korona virüs pazarları boş bıraktı
Bodrum'da korona virüs pazarları boş bıraktı
Bodrum'da korona virüs pazarları boş bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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