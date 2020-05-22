Bodrum'da korkutan yangın
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Bodrum'da korkutan yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan makilik alanda yangın çıktı.

Bodrum'da korkutan yangın
22.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:37

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile hızla büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Gürece Mahallesi Gürece tepesinde otluk ve makilik alanda henüz nedeni bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmeye başladı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevlerin yerleşim bölgelerine ulaşamaması için ekipler büyük çaba sarf ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşların da kendi imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek olduğu görüldü.

Öte yandan Muğla Orman Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 arazöz gönderildiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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