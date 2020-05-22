Bodrum'da korkutan yangın
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Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'da korkutan yangın Muğla'nın Bodrum ilçesi Gürece Mahallesi'nde bulunan makilik alanda yangın çıktı.

22.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:38

Bodrum'da korkutan yangın

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Gürece Mahallesi'nde bulunan makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile hızla büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Gürece Mahallesi Gürece tepesinde otluk ve makilik alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmeye başladı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevlerin yerleşim bölgelerine ulaşamaması için ekipler büyük çaba sarf ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşların da kendi imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek olduğu görüldü.

Öte yandan Muğla Orman Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 arazöz gönderildiği öğrenildi.

Bodrum'da korkutan yangın

Kaynak: İHA

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