Bodrum'da korkutan yangın
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Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'da korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve iş yerlerine doğru yayılan yangın, itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve iş yerlerine doğru yayılan yangın, itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi Beylikkırları mevkisinde otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sert rüzgarla birlikte hızla büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarı alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale etti. Bölgedeki işyerlerine de yaklaşan alevleri söndürmek için vatandaşlar da yoğun uğraş verdi. 112 Acil Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına karşı bölgede hazır bekledi. Bölgeye daha sonra Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri de geldi.

Otluk alandaki yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki bir işyerine ait keresteleri saran alevler de uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yığın halindeki keresteler, bir ekskavatörün kepçesiyle karıştırılarak soğutma çalışması yapıldı.

Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme yapıldı. - MUĞLA

Bodrum'da korkutan yangın
Bodrum'da korkutan yangın
Bodrum'da korkutan yangın
Bodrum'da korkutan yangın
Bodrum'da korkutan yangın
Bodrum'da korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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