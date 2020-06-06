Bodrum'da korkutan yangın Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları, mandalina ağaçları, tarım araçları küle döndü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları, mandalina ağaçları, tarım araçları küle döndü. Yangın evlere 5 metre kalan söndürüldü.

Gümüşlük Mahallesi Dereköy mevkiinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangına bir helikopter de havadan müdahale ederken, karadan itfaiye ekipleri, orman işçileri, Muğla 911 ekipleri, mahalle sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu.

Zeytinlikler, mandalina ağaçları küle döndü

Makilik alanda başlayan yangın bir anda tarım arazilerine de sıçradı. Zeytinlikleri ve mandalina ağaçları bulunan vatandaşlar yangına kovalarla su doldurarak müdahale etmeye çalıştı. Gençler ise ellerine aldıkları küreklerle köz olan ağaçların söndürdü. Zeytinlikleri yanan vatandaşlar 10 yıllık emeklerinin boşa gittiğini söyledi. Zeytinliği bulunan bir vatandaş ise kovalarla zeytinlerin dibine su dökerek kurumasını önlemeye çalıştı. 80 yaşındaki hasan amca ise bastonuyla yangına müdahale ederek alevlerin arazisine sıçramasını engellemeye çalıştı. Bir evin bahçesinde bulunan tarım makinesi ise yandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta yangını haberini alır almaz yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Tarım arazilerini incelediği bölgede yeniden alevler başlayınca yanında bulunan ekibi yangına müdahale etti. Aras yangının çıkış sebebinin bilinmediğini söyleyerek "Tarım arazilerine kadar yangın sıçradı. Zeytin ağaçları, mandalina ağaçları yandı. Bir tarım aracı yandı. 1 eve yanmaktan son anda kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, gönüllü arkadaşlarımız ve Dereköy halkı yangını söndürmek için seferber oldu. Havadan 1 helikopter yangınına müdahale etti. Havanın da rüzgarlı olması yangının geniş bir alana yayılmasına neden oldu. şu anda yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları başladı" dedi.

Yangının yaklaşık 3 saate kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 hektarlık tarım ve makilik alan kül oldu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA