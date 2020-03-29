Bodrum'da korkutan hortum kamerada
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Bodrum, Muğla, Sabah

Bodrum'da korkutan hortum kamerada

Bodrum'da korkutan hortum kamerada Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde dev hortum meydana geldi.

29.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:45
Bodrum'da korkutan hortum kamerada

Bodrum'da korkutan hortum kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde dev hortum meydana geldi. Deniz ortasında görülen hortum daha sonra bir anda yok oldu.

Bodrum'un Akyarlar koyuna 1 mil uzaklıkta denizde hortum çıktı. Sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından deniz ortasında dev bir hortum oluştu. Hortumu bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla çekti. Dev hortum Bodrum Kos arasında bir müddet durduktan sonra gözden kayboldu.

Bodrum'da korkutan hortum kamerada

Kaynak: İHA

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Bodrum'da korkutan hortum kamerada

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