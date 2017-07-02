Bodrum'da Koray Avcı rüzgarı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahne alan Koray Avcı, hayranlarını coşturdu.



Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahne alan Koray Avcı'yı yaklaşık bin kişi izledi. "Diren Sol Yanım" isimli parçası ile konserine başlayan Avcı, "Leylim Ley", "Başım Belada", "Hangimiz Sevmedik", "Ne Sen Leylasın Ne de Ben Mecnun" gibi şarkılarını peşpeşe seslendirdi. Şarkı aralarında yaptığı esprilerle de dikkat çeken genç şarkıcı, hayranlarının geçmiş bayramını da kutlayıp, "Deliye hergün bayram. İstikrarımı halen bayramı kutluyorum" dedi.



İki saat süren konserde Avcı, şarkılarıyla olduğu kadar sahne performansıyla da dikkat çekti.