Bodrum'da koranvirüs denetimleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da koranvirüs denetimleri

Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel
Bodrum'da koranvirüs denetimleri

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında denetim yapıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında denetim yapıldı. Kısıtlama öncesi restoran, lokanta ve çay bahçelerini denetleyen ekipler, iş yeri sahiplerini alınması gereken kurallar doğrultusunda uyardı.

Muğla ve ilçelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor. Bodrum'da polis, zabıta ve bekçilerden oluşan ekipler,  halkın yoğun olarak tercih ettiği alanlarda maske, mesafe ve temizlik denetimi gerçekleştirdi.  İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen salgınla mücadelede 'Dinamik Denetim Modeli' projesi 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler' kapsamında denetim yapıldı. Denetimlerde, yeme içme alanlarında yüzde elli kapasite, sosyal mesafe, hijyen, maske ve açılış kapanış saatleri denetlendi. İş yerlerinin çalışma ruhsatları kontrol edilirken, işletme sahiplerine de maske, masa aralarındaki mesafe ve oturma düzenlemeleri konusunda uyarıda bulunuldu. 

 


Bodrum'da koranvirüs denetimleri
Bodrum'da koranvirüs denetimleri
Bodrum'da koranvirüs denetimleri
Bodrum'da koranvirüs denetimleri
Bodrum'da koranvirüs denetimleri
Bodrum'da koranvirüs denetimleri
Bodrum'da koranvirüs denetimleri
Bodrum'da koranvirüs denetimleri
Bodrum'da koranvirüs denetimleri
Bodrum'da koranvirüs denetimleri
Bodrum'da koranvirüs denetimleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Alişan Cem Yılmaz Hülya Avşar
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Caner Erkin Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bodrum'da koranvirüs denetimleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 23:40:08. #1.15#
title