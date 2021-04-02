Bodrum'da koranvirüs denetimleri

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında denetim yapıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında denetim yapıldı. Kısıtlama öncesi restoran, lokanta ve çay bahçelerini denetleyen ekipler, iş yeri sahiplerini alınması gereken kurallar doğrultusunda uyardı.

Muğla ve ilçelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor. Bodrum'da polis, zabıta ve bekçilerden oluşan ekipler, halkın yoğun olarak tercih ettiği alanlarda maske, mesafe ve temizlik denetimi gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen salgınla mücadelede 'Dinamik Denetim Modeli' projesi 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler' kapsamında denetim yapıldı. Denetimlerde, yeme içme alanlarında yüzde elli kapasite, sosyal mesafe, hijyen, maske ve açılış kapanış saatleri denetlendi. İş yerlerinin çalışma ruhsatları kontrol edilirken, işletme sahiplerine de maske, masa aralarındaki mesafe ve oturma düzenlemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ