Bodrum'da kontrolden çıkan kamyonet eve girdi: 2 yaralı
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Bodrum'da kontrolden çıkan kamyonet eve girdi: 2 yaralı

Drone ile havadan görüntü Kaza yerinden görünt Ekiplerin çalışması Ev sahibi Ayşe Çağlar ile röportaj MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin eve girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

01.09.2020 17:54 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:59

Drone ile havadan görüntü

Kaza yerinden görünt

Ekiplerin çalışması

Ev sahibi Ayşe Çağlar ile röportaj MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin eve girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Gölköy Mahallesi Denizli Caddesi'nde, yol kenarındaki yokuşta park halindeki 48 UN 607 plakalı otomobil, freninin boşalması sonucu, Bahattin Karatay'ın kullandığı 34 FE 1563 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki çatısına çarptığı bir evin içerisine düştü. Kazada, sürücü Karatay ile kamyonetteki Ozan Kaya hafif yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ev sahibi Ayşe Çağlar, gazetecilere, kazanın evin bahçesinde torunuyla bulunduğu sırada meydana geldiğini ve büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Çağlar'ın torunu Selenay Özen de büyük bir gürültü duyduğunu ve çok korktuğunu belirtti.

Bodrum'da kontrolden çıkan kamyonet eve girdi: 2 yaralı

Kaynak: AA

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