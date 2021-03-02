Bodrum'da konteynerde çıktıktan sonra ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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Bodrum'da konteynerde çıktıktan sonra ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

02.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:48
Bodrum'da konteynerde çıktıktan sonra ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde ormanlık alandaki bir çöp konteynerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, yakındaki Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkilileri yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangın, bölgeye gelen Bodrum Orman İşletme Şefliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangında, yaklaşık bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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