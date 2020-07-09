Bodrum'da kıyılardaki kaçak yapılaşma ve ihlallerle 'Denizden Bakış' ile mücadele
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum'da kıyılardaki kaçak yapılaşma ve ihlallerle 'Denizden Bakış' ile mücadele

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kıyı ihlallerini ve kıyılara yapılan her tür izinsiz ve kaçak müdahaleyi önlemek amacıyla 'Denizden Bakış' projesi başlatıldı.

Bodrum'da kıyılardaki kaçak yapılaşma ve ihlallerle 'Denizden Bakış' ile mücadele
09.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:52

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kıyı ihlallerini ve kıyılara yapılan her tür izinsiz ve kaçak müdahaleyi önlemek amacıyla 'Denizden Bakış' projesi başlatıldı. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kent Konseyi iş birliğinde kurulan 'Doğa Takımı', Bodrum kıyılarını havadan, karadan, denizden ve su altından mercek altına alıp, rapor hazırlayarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilgili bakanlıklara gönderecek, yasal işlem yapacak.

Gözde turizm merkezi Bodrum'daki kıyı tahribatının önüne geçmek, sahillerdeki ihlalleri ve doğal kıyı çizgisine yapılan müdahaleleri erken tespit edip engellemek amacıyla 'Doğa Takımı' kuruldu. Bodrum sahillerinde su altı ve su üstü ihlalleri tespit etmek amacıyla kurulan Doğa Takımı'nda Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Kontrol, Emlak ve İstimlak Müdürlükleri ile Özel Kalem Müdürlüğü'nden görevli personel yer aldı. Bodrum Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliği ile kurulan Doğa Takımı, 'Denizden Bakış' projesine Güvercinlik Mahallesi'nden başladı. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ve dalgıçların da hazır bulunduğu ekip, proje kapsamında, denizden dron havalandırarak görüntüleme yapıyor. Dalgıçlar ise her noktada deniz altından kıyıların fotoğraf ve video görüntüsünü çekerek kayıt altına alıyor. Ekip daha sonra karaya çıkarak, plajlarda doğal kumun dışında kullanılan malzemeler varsa bunlardan analiz için örnek topluyor. Güvercinlik Koyu'ndan başlayan proje, geçen hafta sonu Gündoğan ve Yalıkavak arasındaki kıyı şeridinde devam etti. Bodrum Belediyesi sorumluluk alanındaki tüm kıyılarda yapılacak olan denetimlerin ardından, kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Rapor doğrultusunda kıyılarda tespit edilen olumsuzluklar hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile diğer bakanlıkların yetki ve sorumluluklarını içeren konular hakkında ise bilgi paylaşımında bulunulacağı kaydedildi.

'DENİZDEN KARAYA BAKTIĞIMIZDA GERÇEKLE YÜZLEŞECEĞİZ'Projeyle ilgili bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz da bugüne kadar su altında gerçekleştirdikleri tespit çalışmalarında çok çarpıcı ve ibretlik görüntülere ulaştıklarını belirtip, "Genelde karadan baktığımız zaman uçsuz bucaksız pırıl pırıl deniz manzarası ile karşılaşıyoruz. O nedenle Bodrum gibi turizmin gözbebeği bir yerde denizde çok fazla ihlallerin olabileceğini aklımıza getiremiyoruz. Oysaki, denizden karaya bakmayı becerirsek doğal kıyılarımızı, koylarımızı ne hale getirdiğimizi, mevcut yasaları ne derece ihlal ettiğimizi çok daha açık bir şekilde görebileceğiz. Bu nedenle, 'Denizden Bakış' projesi kapsamındaki kontrol ve tespit çalışmaları bizi gerçeklerle yüzleştirecek. Umarım hukuki açıdan yetkili olan tüm mercilerde bu bilgi ve belge ışında gereğini yerine getirir" ifadelerini kullandı.Proje kapsamında çalışmalar bu hafta sonu Yalıkavak- Turgutreis arasında devam edecek.BAŞKAN ARAS:  TAHRİBATI, İÇİMİZ ACIYARAK GÖRÜYORUZ

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, kıyıların denetimi ile ilgili başlatılan çalışmanın ilçenin doğasını ve ekolojisini korumak adına önemli bir adım olduğunu söyledi. Bodrum'un coğrafi özellikleri nedeniyle bazı kıyılara karadan ulaşımın mümkün olmadığını hatırlatan Başkan Aras, "Denizden denetim, tüm kıyılara ulaşmak ve aynı zamanda denizin altında olup biteni de görmek açısından çok önemliydi. Nitekim, henüz iki bölgede tetkik yapmamıza rağmen, inanılmaz görüntülerle karşılaştık. Bodrum'un 280 kilometre uzunluğundaki kıyılarına yapılan kaçak müdahaleleri, sahile dökülen kumları ve denize yapılan dolgu, mahmuz gibi müdahaleleri tek tek tespit edeceğiz. Yok olan deniz çayırlarını, su altında yok olan doğal yaşamı, işgal edilen Akdeniz foklarının üreme alanlarını, doğa tahribatlarını içimiz acıyarak görüyoruz. Doğaya yapılan bu tür müdahalelere izin vermeyeceğiz. Bodrum, ekosistemi ile florası ile deniz canlılarıyla Türkiye'nin en değerli yeridir. Herkes buna saygı duymak ve Bodrum'u korumak zorunda. Duymayanlar için gereğini yapmak bizim boynumuzun borcu" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı Güncel
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Halife Hafter Numan Kurtulmuş Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Falcao Podolski Adem Büyük Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Bodrum'da kıyılardaki kaçak yapılaşma ve ihlallerle 'Denizden Bakış' ile mücadele - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 11:53:04. #1.14#
title