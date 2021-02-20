Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza
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Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza

20.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:00
Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hafta sonu uygulamasını ihlal eden 56 kişiye ceza uygulandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hafta sonu uygulamasını ihlal eden 56 kişiye ceza uygulandı.

Bodrum'da polis ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerine devam etti. İlçe genelindeki denetimlerde, sokağa çıkan vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi. Kısıtlamayı ihlal eden 56 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza
Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza
Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza
Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza
Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza
Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza
Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza
Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza
Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza
Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza
Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza
Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza
Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza
Bodrum'da kısıtlamayı ihlal eden 56 kişiye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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