Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
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Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu

Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ - Haberler | Güncel
Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu

MUĞLA'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da cadde, sokak ve sahiller, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

MUĞLA'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da cadde, sokak ve sahiller, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

Bodrum'da kısıtlamanın ilk gününde, az sayıda yabancı turist, deniz kenarında yürüyüş yaptı. Bazı turistler sahil kenarında oturup, güneşin keyfini çıkarırken, bazıları da deniz kenarında fotoğraf çektirdi. Kısıtlamaya uyulduğu gözlenen ilçenin girişindeki ana yollarda, polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bazı vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için en yakın marketlere giderken, bazılarının da hayvanlarını gezdirmek için sokağa çıktığı gözlendi. Boş kalan dünyaca ünlü Kumbahçe Paşa Tarlası ve Gümbet sahilleri kuşlara ve sokak hayvanlarına kaldı. Ünlü eğlence kulübü ve restoranların bulunduğu Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik caddeleri de kısıtlama nedeniyle sakin bir gün geçirdi. Alınan tedbir ve kurallara vatandaşların uyduğu gözlendi. İlçede hava sıcaklığının öğle saatlerinde 19 derece, nem oranının yüzde 60, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü bildirildi.


Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ

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