Bodrum'da kısıtlamalar ve denetimler başladı
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Bodrum'da kısıtlamalar ve denetimler başladı

21.11.2020 01:06 | Son Güncelleme: 21.11.2020 01:10
Bodrum'da kısıtlamalar ve denetimler başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla yayınladığı genelge kapsamında yeni kısıtlamalar Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'da uygulanmaya başlandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla yayınladığı genelge kapsamında yeni kısıtlamalar Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'da uygulanmaya başlandı.

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında kısıtlamalar bugün saat 20.00'de başladı. Genelge kapsamında, Bodrum'da market, kafe, restoran ve benzeri yerler kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala hazırlıklarını tamamladı. Restoranlarda yemek yiyen bazı müşterilere, işletme sahipleri kısıtlamanın başladığını hatırlatarak ayrılmalarını istedi. İlçe genelinde önlem alan polis ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde denetim yaptı. İşletmelerin kapanmasıyla birlikte meydan ve sokaklardaki insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

 


Bodrum'da kısıtlamalar ve denetimler başladı
Bodrum'da kısıtlamalar ve denetimler başladı
Bodrum'da kısıtlamalar ve denetimler başladı
Bodrum'da kısıtlamalar ve denetimler başladı
Bodrum'da kısıtlamalar ve denetimler başladı
Bodrum'da kısıtlamalar ve denetimler başladı
Bodrum'da kısıtlamalar ve denetimler başladı
Bodrum'da kısıtlamalar ve denetimler başladı
Bodrum'da kısıtlamalar ve denetimler başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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