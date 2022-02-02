Bodrum'da kış turizmi profesyonel futbol kamplarıyla canlanacak - Haberler Spor
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Bodrum'da kış turizmi profesyonel futbol kamplarıyla canlanacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bodrum'da kış turizmi profesyonel futbol kamplarıyla canlanacak

Karadağ'ın köklü kulüplerinden OFK Petrovac kamp için Bodrum'a geldi.

Karadağ'ın köklü kulüplerinden OFK Petrovac kamp için Bodrum'a geldi. 15 gün boyunca kamp yapan takım havalimanında çiçeklerle karşılandı. Öte yandan, kente 30 yıl sonra profesyonel bir futbol kulübünün kamp için geldiği öğrenildi.

Karadağ'ın en üst ligi olan 1. CFL'de mücadele eden OFK Petrovac devre arası kampı için Bodrum'a geldi. Bodrum-Milas havalimanında Azka Otel müdürleri ve Bodrum Belediyesi tarafından çiçeklerle karşılandı. 15 gün boyunca Azka Otel'de konaklayacak olan 40 kişilik kafile idmanlarını Göltürkbükü ve Bodrum'un çeşitli tesislerinde gerçekleştirecek. İş insanı Bülent Kaya tarafından yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez Bodrum'a getirilen profesyonel takımın Bodrum'un kış turizmine katkı sağlaması amaçlandı.

Öte yandan Bodrum'la kardeş şehir olma yolunda ilerleyen Karadağ'ın Budva şehri futbol takımının da gelmesiyle dostluklarını pekiştirmiş oldu. - MUĞLA

Bodrum'da kış turizmi profesyonel futbol kamplarıyla canlanacak

Bodrum'da kış turizmi profesyonel futbol kamplarıyla canlanacak

Bodrum'da kış turizmi profesyonel futbol kamplarıyla canlanacak

Bodrum'da kış turizmi profesyonel futbol kamplarıyla canlanacak

Bodrum'da kış turizmi profesyonel futbol kamplarıyla canlanacak

Bodrum'da kış turizmi profesyonel futbol kamplarıyla canlanacak

Bodrum'da kış turizmi profesyonel futbol kamplarıyla canlanacak

Bodrum'da kış turizmi profesyonel futbol kamplarıyla canlanacak

Bodrum'da kış turizmi profesyonel futbol kamplarıyla canlanacak

İhlas Haber Ajansı - Spor

Karadağ, Bodrum, Futbol, Otel, Spor, Haber

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