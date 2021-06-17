Son dakika haberleri | Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberleri | Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum İlçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum İlçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, ilçeye bağlı Mumcular Mahallesi'nde bir şahsın evinde kenevir yetiştirdiği bilgisi alındı. A.İ. isimli şahsın ikametine operasyon yapan ekipler, evde yaptıkları aramada 12 kök kenevir bitkisi ve 35 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olay ilgili A.İ. isimli şahıs gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUĞLA

Son dakika haberleri | Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit polis Ercan Yangöz için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit polis Ercan Yangöz için başsağlığı mesajı
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Hayvan otlatırken uyuyakalan çocuk jandarma ekiplerince 7 saatte bulundu
Hayvan otlatırken uyuyakalan çocuk jandarma ekiplerince 7 saatte bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 12:34:26. #1.13#

title