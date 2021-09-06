Bodrum'da Kenan Doğulu rüzgarı
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Bodrum'da Kenan Doğulu rüzgarı

Bodrum'da Kenan Doğulu rüzgarı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

ORGANICS by Red Bull, eylül boyunca devam edecek etkinliklerinin ilkini 4 Eylül'de Bodrum'da gerçekleştirdi.

ORGANICS by Red Bull, eylül boyunca devam edecek etkinliklerinin ilkini 4 Eylül'de Bodrum'da gerçekleştirdi. Müzik, çağdaş sanat ve gastronomiyi harmanlayan Yalıkavak'taki etkinlikte katılımcılar Kenan Doğulu konseriyle eğlenceli vakit geçirdiler.

ORGANICS by Red Bull'un, "Yetenek doğasında var" mottosuyla düzenlediği etkinlikte müzikseverler, sanat ve gastronomiyi harmanlayan keyifli bir gün geçirdi. Katılımcılar miksolog Yiğitcan Gençer'in ORGANICS by Red Bull'un 5 farklı lezzetini farklı içecek reçetelerinde yorumlayan miksoloji deneyimiyle yeni tatlar keşfetme yolculuğunun bir parçası olurken; Zeynep Özçoban ile adaçayı buket yapımı ve Ebru Baç ile "Kağıtlar ile İleri Dönüşüm" etkinlikleriyle de özel ve pratik el sanatlarını deneyimledi. Ardından Türk Pop müziğinin büyük yeteneği, ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşadılar.


Bodrum'da Kenan Doğulu rüzgarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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