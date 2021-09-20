Bodrum'da kayalıklarda mahsur kalan iki keçi kurtarıldı - Haberler
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Bodrum'da kayalıklarda mahsur kalan iki keçi kurtarıldı

AA / Osman Uras - Haberler | Güncel
Bodrum'da kayalıklarda mahsur kalan iki keçi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, kurtarma ekibince aşağı indirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, kurtarma ekibince aşağı indirildi.

Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki kayalık alanda iki keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekibi, bölgeye gitti.

Ekip üyeleri, halat yardımıyla ulaştıkları iki hayvanı 15 metre yükseklikteki kayalıklardan kurtardı. Sahibi öğrenilemeyen keçiler, kurumuş dere yatağına bırakıldı.

Mahalle sakinlerinden Osman Nihat İncekara, gazetecilere, keçileri 3 gündür aynı yerde gördüklerini söyledi.

Ekip sorumlusu Ahmet Tek ise "AFAD'dan bize ulaştılar. İp yardımıyla keçileri kurardık. Sahibini bilmiyoruz. Bizim için önemli olan kurtarmak." dedi.

AA / Osman Uras - Son Dakika Haberleri
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