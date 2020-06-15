Bodrum'da kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı: 4 yaralı
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Bodrum'da kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı: 4 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akıllı kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attıktan sonra durabildi.

Bodrum'da kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı: 4 yaralı
15.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:02

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akıllı kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attıktan sonra durabildi. 4 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ise bir iş yeri kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde bulunan akıllı kavşağa süratli giren otomobil defalarca takla attıktan sonra durabildi. Sürücü dahil otomobilde bulunan 2 kadın 2 erkek ağır şekilde yaralandı.

Kavşağa hızlı girdikten sonra kontrolü kaybeden sürücü önce orta kavşağa girdi, daha sonra taklalar atmaya başladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevreden geçen otomobil sürücüleri polisi ve 112 acil servisini aradı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili araştırma yaptı.

Ekipler, arabanın takla atmasının ardından sanruf camından ve yan camlardan yere saçılan paraları, kıymetli eşyaları tutanak tutarak trafik otoparkı yetkililerine teslim etti. Otomobilin çelik jantının kırılması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Hastaneye kaldırılan 4 kişinin vücutlarında kırıklar olduğu ama hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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