Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 4 kişi adliyeye sevk edildi
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Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 4 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | 3. Sayfa

Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 4 kişi adliyeye sevk edildi Bodrum'da düzenlenen ralli ödül töreni sonrası 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonucu gözaltına alınan oyuncu Mustafa Üstündağ ve yanındaki 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 4 kişi adliyeye sevk edildi

MUĞLA - Bodrum'da düzenlenen ralli ödül töreni sonrası 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonucu gözaltına alınan oyuncu Mustafa Üstündağ ve yanındaki 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Üstündağ, basın mensupları görüntü almasın diye adliyenin arka kapısından içeri sokuldu.

Bodrum'da düzenlenen "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninden sonra oyuncu Mustafa Üstündağ, bir yakınının ralliye katıldığını, kaza yaptığını ve henüz dönmediğini söyleyerek nerede olduğunu sordu. Görevliler ise aracın arızalandığını, çekiciyle aracın getirildiğini söylerken, görevlilerle tartışan Üstündağ, telefonla bir görüşme yapıp arkadaşlarını ralli alanına çağırdı.

Üstündağ ve yanına çağırdığı 4 kişi ve ralli komite üyeleri arasında kavga çıktı. Kavga sonucu silahla 1 kişi ayağından yaralanırken, 2 kişi ise vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edildi. Olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncu Mustafa Üstündağ ile yanındaki 4 kişi ise gözaltına alındı.

Güvenlik gerekçesiyle arka kapıdan alındı

Şüpheliler, bugün işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Çok sayıda basın mensubu da şüphelilerin adliyeye getirilişini takip etmek için adliyeye geldi.

Diğer 4 şüpheli adliye bahçesinde arabadan indirildi. O esnada şüphelilerin yakınları oldukları değerlendirilen kişiler de polis araçlarının olduğu bölgeye gitti. Mustafa Üstündağ ise bir süre daha araçta bekletildi.

Ardından diğer 4 şüpheli ana giriş kapısında adliyeye sokulurken Mustafa Üstündağ'ın bulunduğu aracın kapısı açıldıktan kısa süre sonra kapatılıp basın mensupları görüntü almasın diye araçla diğer giriş kapısına götürüldü.

Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 4 kişi adliyeye sevk edildi
Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 4 kişi adliyeye sevk edildi
Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 4 kişi adliyeye sevk edildi
Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 4 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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