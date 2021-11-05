BODRUM'DA KASIMDA DENİZ KEYFİ - Haberler
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BODRUM'DA KASIMDA DENİZ KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı yerli ve yabancı turistler kasım ayında denize girdi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı yerli ve yabancı turistler kasım ayında denize girdi. Yerli bir turistin köpeğiyle birlikte deniz keyfi yapması eğlenceli anlar yaşattı.

Sonbaharın gelişiyle birlikte Türkiye'nin birçok yerinde soğuk ve yağışlı hava hakim olurken, Bodrum'da havanın 27, suyun ise 23 derece olması nedeniyle yerli ve yabancı turistler Kumbahçe Plajı'nda denize girdi. Kasım ayında denize giren yerli bir turistin köpeğiyle keyifli anları ilgi odağı oldu. Plajda bazı yerli ve yabancı turistler güneşlenip güzel havanın tadını çıkarırken, bazıları ise kitap okudu. Denize giren çocuklar ise eğlenceli vakit geçirerek unutulmaz anlar yaşadı. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre hava sıcaklığının cumartesi 27, pazar günü ise en yüksek sıcaklığın 28 derece olacağı belirtildi.

BODRUM'DA KASIMDA DENİZ KEYFİ

BODRUM'DA KASIMDA DENİZ KEYFİ

BODRUM'DA KASIMDA DENİZ KEYFİ

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