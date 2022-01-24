Bodrum'da kar yağışı yüksekleri beyaza bürüdü - Haberler
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Bodrum'da kar yağışı yüksekleri beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

Bodrum'da kar yağışı yüksekleri beyaza bürüdü Muğla'nın Bodrum ilçesinde meteorolojinin yağış uyarısının ardından yüksek kesimler beyaza büründü.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'da kar yağışı yüksekleri beyaza bürüdü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meteorolojinin yağış uyarısının ardından yüksek kesimler beyaza büründü.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Muğla'da da kendini göstermeye başladı. Bodrum'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde yağan kar ağaçların dallarını ve yerleri beyaza bürüdü. İlçeye bağlı Mazı ve Etrim Mahallelerinde kar yağışı kendisini gösterdi. Yağışların aralıklarla sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Bodrum'da kar yağışı yüksekleri beyaza bürüdü

Bodrum'da kar yağışı yüksekleri beyaza bürüdü

Bodrum'da kar yağışı yüksekleri beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Son Dakika Haberleri

Bodrum, Muğla, kar, Yerel, Haber

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