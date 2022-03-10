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Bodrum'da kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Hamdi Yörür - Genel
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- Bodrum'da kar sürprizi Aybar kar fırtınası Bodrum'dan da geçti Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde kar sürprizi yaşandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - - Bodrum'da kar sürprizi

Aybar kar fırtınası Bodrum'dan da geçti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde kar sürprizi yaşandı. Kar, bazı bölgelerde kısa süreli beyaz örtü oluşturdu.

Sibirya üzerinden gelen Aybar kar fırtınası, yurdun birçok noktasını etkisi altına aldı. Kar fırtınası, Bodrum'a da uğradı. Akşam saatlerinde aniden gelen kar yağışı, Bodrum Yarımadası'nın orta ve batı mahallelerinde etkisini gösterdi. Kar, zaman zaman hızını arttırırken Yarımada'daki yüksek noktalarında kısa süreli beyaz örtü oluştu. Bazı araçların üzerinde de beyaz örtünün oluştuğu görüldü. Kar yağışını şaşkınlıkla karşılayan Bodrumlular, o anları cep telefonları ile kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Yaklaşık bir saat yağan kar, daha sonra etkisini kaybetti.

Bodrum'da kar sürprizi

Bodrum'da kar sürprizi

Bodrum'da kar sürprizi

Bodrum'da kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Genel

Bodrum, Muğla, kar, Genel, Yerel, Haberler

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