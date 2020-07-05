Bodrum'da kaptanı denize düşen sürat botunun etrafında dönmesi kameraya yansıdı (2)
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Bodrum'da kaptanı denize düşen sürat botunun etrafında dönmesi kameraya yansıdı (2)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaptanı denize düşen sürat botunun etrafında dönmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

05.07.2020 23:06 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:22

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaptanı denize düşen sürat botunun etrafında dönmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Göltürkbükü Mahallesi açıklarında seyreden sürat botunun kaptanı denize düştü.

Çevresinde tehlikeli şekilde dönerek etrafındaki teknelere çarpma tehlikesi atlatan botu durdurulabilmek için sahil güvenlik ve çevredeki teknecilerden destek istendi.

Sürat botu durdurularak kıyıya çekildi, olayda yaralanan olmadı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde botun etrafında dönmesi yer alıyor.

Bodrum'da kaptanı denize düşen sürat botunun etrafında dönmesi kameraya yansıdı (2)

Kaynak: AA

Manşet

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