Bodrum'da Kanalizasyon Hattının 72 Kilometresi Tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da Kanalizasyon Hattının 72 Kilometresi Tamamlandı

Bodrum'da Kanalizasyon Hattının 72 Kilometresi Tamamlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 160 kilometrelik kanalizasyon hattının 72 kilometresi tamamlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 160 kilometrelik kanalizasyon hattının 72 kilometresi tamamlandı.

Avrupa'nın ve Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinin başında gelen Muğla'nın Bodrum ilçesinde büyükşehir belediyesi alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

160 Milyon Liralık Yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 160 milyon liraya mal olacak Bodrum Turgutreis kanalizasyon hattı 160 kilometre uzunluğunda. 160 kilometre uzunluğunda ki kanalizasyon hattının yüzde 45'i olan 72 kilometresi tamamlandı. Turgutreis kanalizasyon hattında 55 kilometre şebeke imalatı, 17 kilometre parsel terfi hattı imalatı, bin 750 adet baca imalatı ve 30 bin metre kare yol çalışması gerçekleştirildi. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.

Bodrum'un En Büyük Arıtma Tesisi

Bodrum'un en büyük arıtma tesisi olacak olan Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinin inşaatı devam ediyor. Bodrum Turgutreis Mahallesinde 2 Kademeli olarak planlanan ve ÇED Olumlu Belgesi alınan Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi'nin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak ve 200 bin nüfusa hitap edecek.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Atilla Taş Şevval Sam Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da Kanalizasyon Hattının 72 Kilometresi Tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:04:45. #1.15#

title