Bodrum'da kamyonette çıkan yangın kameralara yansıdı - MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda park halindeki kamyonetten alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kamyonetin tamamını saran alevlere müdahale etti.

Ekipler yangını güçlükle kontrol altına alınırken kamyonette büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kamyonetin yanma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: AA