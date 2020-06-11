Bodrum'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bodrum'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
11.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:54
Bodrum'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Zafer Karaağaç'ın kullandığı 48 VA 962 plakalı kamyonet, Milas-Bodrum kara yolunun 32'inci kilometresinde kontrolden çıkıp karşı yöne geçerek, Erdoğan Çakırsu'nun kulladığı 48 KR 811 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardan birinde bulunan Muzaffer Tepek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA