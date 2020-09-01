Bodrum'da kamyonet eve girdi: 2 yaralı
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Bodrum'da kamyonet eve girdi: 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetin eve girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bodrum'da kamyonet eve girdi: 2 yaralı
01.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:50

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetin eve girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Gölköy Mahallesi Denizli Caddesi'nde, yol kenarındaki yokuşta park halindeki 48 UN 607 plakalı otomobil, freninin boşalması sonucu, Bahattin Karatay'ın kullandığı 34 FE 1563 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki çatısına çarptığı bir evin içine girdi. Kazada, sürücü Karatay ile kamyonetteki Ozan Kaya hafif yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ev sahibi Ayşe Çağlar, gazetecilere, kazanın evin bahçesinde torunuyla bulunduğu sırada meydana geldiğini ve büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Çağlar'ın torunu Selenay Özen de büyük bir gürültü duyduğunu ve çok korktuğunu belirtti.

Kaynak: AA

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