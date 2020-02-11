Bodrum'da kamyon devrildi: 1 yaralı
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Bodrum'da kamyon devrildi: 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

11.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:39
Bodrum'da kamyon devrildi: 1 yaralı

'nın ilçesinde, devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Ramazan 'in kullandığı 20 BP 290 plakalı kamyon, Turgutreis Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde yol kenarındaki beton direğe çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Keskin, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan evin üzerine devrilen kırılan beton direk, iş makinesi ve vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bodrum'da kamyon devrildi: 1 yaralı
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