Bodrum'da kamyon devrildi: 1 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Ramazan Keskin'in kullandığı 20 BP 290 plakalı kamyon, Turgutreis Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde yol kenarındaki beton direğe çarptıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Keskin, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü.
Öte yandan evin üzerine devrilen kırılan beton direk, iş makinesi ve vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.