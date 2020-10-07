Bodrum'da kaldığı otelde fenalaşan Ukraynalı turist öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum'da kaldığı otelde fenalaşan Ukraynalı turist öldü

07.10.2020 22:37 | Son Güncelleme: 07.10.2020 22:40
Bodrum'da kaldığı otelde fenalaşan Ukraynalı turist öldü

Bodrum'da, kaldığı otelde fenalaşan Ukrayna uyruklu turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bodrum'da, kaldığı otelde fenalaşan Ukrayna uyruklu turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Torba Mahallesi Kaynar mevkiindeki bir otelde eşiyle tatil yapan Adrian Novosad (53), otelin restoranında yemek yediği sırada fenalaştı. Ukraynalı turist için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan turist, kurtarılamadı.

Turistin cesedi, kesin ölüm nedeni için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özgü Namal Fatma Girik Ali Sürmeli
Spor Babel Falcao Samatta Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Ermeni
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da kaldığı otelde fenalaşan Ukraynalı turist öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 22:40:26. #1.14#
title