Bodrum'da kadınların kavgası güvenlik kamerasına yansıdı Muğla'nın Bodrum ilçesinde kadınların sokakta kavga ettiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kadınların sokakta kavga ettiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Gümbet Mahallesi'nde kadınlardan oluşan iki grup arasında, laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup, sokak ortasında kavga etti. Kavga, çevredekilerin ve polisin araya girmesiyle sona erdi.

Kavgaya karışan iki kadın yaralanırken, diğer kadınlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadınların kavga ettiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA