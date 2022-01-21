Bodrum'da kadına saldıran şüpheli tutuklandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Zeynep Özcan (39), evinin önünde tanımadığı Yunus Tarhan'nın (45) bıçaklı saldırısına uğradı. Özcan kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredekiler tarafından yakalanan Yunus Tarhan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan ve dün izinli olan Zeynep Özcan, evine gireceği sırada Yunus Tarhan ile karşılaştı. Ayağında ve kollarında yaralar olan Yunus Tarhan, Zeynep Özcan'dan yardım istedi. Yunus Tarhan'nın durumundan şüphelenen Özcan, yardım edemeyeceğini ancak taksi çağırabileceğini söyleyerek evine girdi. İddiaya göre, evin penceresindeki sinekliği bıçakla kesen Yunus Tarhan, elini içeriye sokarak "Bana yardım etmen lazım yoksa kötü olur" diye tehdit etti.

Jandarmaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarhan çıkarıldığı mahkemede verdiği ifadesinde "Canım öyle istedi ondan dolayı saldırdım" dediği öğrenildi. Tarhan tutuklanarak cezaevine konuldu.