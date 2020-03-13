Bodrum'da kaçak yapılarla mücadele devam ediyor
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Ahmet Aras, Kayacık, Bodrum, Yerel

Bodrum'da kaçak yapılarla mücadele devam ediyor

Bodrum'da kaçak yapılarla mücadele devam ediyor Bodrum'da yaklaşık 8 aydır süren kaçak yapılarla mücadele devam ediyor.

13.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:02
Bodrum'da kaçak yapılarla mücadele devam ediyor

Bodrum'da kaçak yapılarla mücadele devam ediyor

MUĞLA - Bodrum'da yaklaşık 8 aydır süren kaçak yapılarla mücadele devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kaçak yapılaşmaya karşı başlattığı mücadele aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Yalıkavak Mahallesi Kayacık Caddesi üzerinde özel bir eğitim kurumuna ait tamamı ruhsatsız ve kaçak olarak yapıldığı tespit edilen, encümen tarafından yıkım kararı çıkan yaklaşık 4 bin metrekare taban alanına sahip yapılarda yıkım işlemleri başladı. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı Yıkım Şefliği ekiplerinin gözetiminde mülk sahipleri tarafından başlatılan yıkım işlemi devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği denetiminde bir diğer yıkım ise Geriş Mahallesi'nde devam ediyor. Öte yandan Bodrum genelinde bazı yapıların kaçak olan eklenti ve bölümleri de mülk sahibi tarafından yıkılıyor. Yapılacak kontroller sonrası mülk sahipleri tarafından yıkılmadığı tespit edilen bu eklenti ve bölümlerde Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yıkılacak.

"Kent estetiği, Bodrum'un geleceğidir"

Bodrum Belediyesi tarafından "Kent Estetiği, Bodrum'un Geleceğidir" sloganıyla başlatılan proje kapsamında belediye ve esnaf ortak çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum'daki tarihi tescilli yapıları özgün mimarisine geri döndürmek projeler hazırlanırken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, vatandaş ve esnafa yaptığı "Binalarınızın dış cephesini güzelleştirin" çağrısı da karşılık bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde caddeye bakan büyük camlarını söken bir işletme, tescilli yapısının avlusunu kaplayan açılır kapanır pergolasının söküm işlemine başladı.

Bodrum'da kaçak yapılarla mücadele devam ediyor

Kaynak: İHA

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Bodrum'da kaçak yapılarla mücadele devam ediyor

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