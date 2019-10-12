Bodrum'da kaçak göçmen botu battı: 3 kayıp

12.10.2019 09:42

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi kıyılarından denize açılan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot battı. Sahil Güvenlik ekiplerince 9 göçmen kurtarılırken, 2'si ise kendi imkanlarıyla sahile ulaştı. Kayıp olduğu öğrenilen 3 kaçak için arama- kurtarma çalışması yapılıyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 20.15'te, Bodrum'un İçmeler mevkisinde içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun battığı ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirildi. Başlatılan arama kurtarma çalışmasında, 9 göçmen denizden kurtarıldı. 2 göçmenin, kendi imkanlarıyla sahile çıktığı tespit edildi. Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden, lastik botta 14 kişi oldukları öğrenildi. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 göçmenin bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA