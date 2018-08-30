Bodrum'da Jet-skide Bir Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde jet-skide bir düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde jet-skide bir düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bitez bölgesinden şüpheli jet-skinin denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında durdurdukları jet-skideki Suriye uyruklu kadın ile M.E'yi yakaladı.
Düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından organizatörlük yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu M.E. tutuklandı.