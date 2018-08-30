Bodrum'da Jet-skide Bir Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da Jet-skide Bir Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jet-skide bir düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jet-skide bir düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bitez bölgesinden şüpheli jet-skinin denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında durdurdukları jet-skideki Suriye uyruklu kadın ile M.E'yi yakaladı.

Düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından organizatörlük yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu M.E. tutuklandı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et