Bodrum'da izinsiz gösteriye 15 gözaltı (2)

Bodrum'da izinsiz gösteriye 15 gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDILARBodrum'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek için izinsiz eylem yapınca gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

22.08.2019 12:34
Bodrum'da izinsiz gösteriye 15 gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDILAR
Bodrum'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek için izinsiz eylem yapınca gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla),


Kaynak: DHA
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