Bodrum'da izinsiz gösteriye 15 gözaltı (2)
SERBEST BIRAKILDILARBodrum'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek için izinsiz eylem yapınca gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
22.08.2019 12:34
SERBEST BIRAKILDILAR
Bodrum'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek için izinsiz eylem yapınca gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla),
Kaynak: DHA