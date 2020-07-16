Bodrum'da itfaiye ekipleri 12 saatte 12 olaya müdahale etti Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 saate 12 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri gün boyu hiç durmadan çalıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 saate 12 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri gün boyu hiç durmadan çalıştı. 2 iş yeri, 2 ev, 2 arazi, 4 çöp yangını ve 2 hayvan kurtarma operasyonu yapan ekipler, 12 saatte, 12 olaya müdahale etti.

Bodrum'da gün boyu olaya giden itfaiye ekipleri yangından yangına koştu. 2 iş yeri, 2 ev, 2 arazi, 4 çöp yangını ve 2 hayvan kurtarma operasyonu yapan ekipler, 12 saatte 12 olaya müdahale etti. Gölköy Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir depo yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Kadıkalesi Mahallesi'nde ise otluk alanda çıkan yangına müdahale eden ekipler alevler büyümeden müdahale etmesi sonucu söndürüldü. Aynı zaman da Karaova Mahallesi 184 sokakta bulunan bir evin mutfak kısmında çıkan yangına müdahale eden itfaiye erleri alevlerin başka odalara sıçramasını engelleyerek yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebini araştıran ekipler çamaşır makinesinin yangına neden olduğunu tespit etti. Bir ineğin çukura düştüğünü öğrenen ekipler, daha sonra ineği kurtarmak için seferber oldu. Ardından gelen bir olayda, köpeğin kafası demir parmaklıklara sıkıştı ihbarı üzerine ekipler bu sefer de köpek kurtarma operasyonuna giderek köpeğin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. 12 saatte 12 olaya giden ekipler, gün boyu hiç durmadan çalıştı. Yaşanan olaylardan dolayı, Bodrum'da itfaiye sirenleri hiç susmadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA