Bodrum'da istinat duvarı çöken iki ev tedbir amacıyla tahliye edildi - Haberler
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Bodrum'da istinat duvarı çöken iki ev tedbir amacıyla tahliye edildi

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde istinat duvarı çöken iki ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde istinat duvarı çöken iki ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yokuşbaşı Mahallesi Ninniharim Sokak'ta yoğun yağışlarla yumuşayan yaklaşık 10 metrelik taş duvar büyük bir gürültüyle çöktü.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayda iki ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Evlerin etrafına da güvenlik şeridi çekildi.

Ev sahiplerinden Nagehan Kaçar, çökme sırasında evinde yemek yediğini ve çok korktuğunu söyledi.

Deprem olduğunu zannettiğini ve eşini aradığını anlatan Kaçar, "Dışarıya çıktığımda duvar tamamen yıkılmıştı. Bu tür olayları haberlerden izliyoruz ama bizim de yaşayacağımız hiç aklıma gelmezdi. Burası benim 25 yıllık evim. İlk kez böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Duvarlar yağışlara dayanamadı." diye konuştu.

Bodrum'da istinat duvarı çöken iki ev tedbir amacıyla tahliye edildi

Bodrum'da istinat duvarı çöken iki ev tedbir amacıyla tahliye edildi

Bodrum'da istinat duvarı çöken iki ev tedbir amacıyla tahliye edildi

Bodrum'da istinat duvarı çöken iki ev tedbir amacıyla tahliye edildi

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AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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