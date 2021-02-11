Bodrum'da İSDEM ve belediye ekiplerinden inşaat ve şantiyelerde Kovid-19 denetimi
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Bodrum'da İSDEM ve belediye ekiplerinden inşaat ve şantiyelerde Kovid-19 denetimi

11.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:50
Bodrum'da İSDEM ve belediye ekiplerinden inşaat ve şantiyelerde Kovid-19 denetimi

Bodrum ilçesinde, İçişleri Bakanlığına bağlı İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ile Bodrum Belediyesi ekiplerince, inşaat ve şantiyelerde salgın denetimi gerçekleştirdi.

Bodrum ilçesinde, İçişleri Bakanlığına bağlı İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ile Bodrum Belediyesi ekiplerince, inşaat ve şantiyelerde salgın denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta ve İSDEM ekipleri ilçe genelinde düzenli olarak gerçekleşen denetimlerde, inşaat ve şantiyeler tek tek denetledi.

Salgın yayılımının kontrol altında tutulması, salgından korunmanın temel prensipleri olan hijyen, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirtilen tedbirler kontrol edildi.

Ekipler, özellikle maske, mesafe, izolasyon, hijyen gibi ihlallerde gerekli uyarıları yaptı. Kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, salgın tehdidinin sürdüğünü ve kalabalığın yoğun olduğu inşaat şantiyelerinde denetimlerin sıklaşacağını kaydetti.

Özellikle şantiyelerde vakalarda artış yaşandığını belirten Aras, kolluk kuvvetleri ve muhtarlarla bir çalışma içerisinde olduklarını, pazaryerleri ile şantiyeleri sıkı bir denetime tabi tutacaklarını bildirdi.

Öte yandan, Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde bazı ürünlerin fiyat etiketleri tutanak altına alınarak, işletmelerden bir hafta içerisinde alış satış faturalarını Ticaret İl Müdürlüğüne ibraz etmeleri istendi. Hazırlanan denetim raporlarının Ticaret Bakanlığına gönderilerek, haksız fiyat artışı olup olmadığı yönünde inceleneceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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