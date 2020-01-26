Bodrum'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçi servisinin kaza yapması sonucu 11 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçi servisinin kaza yapması sonucu 11 kişi yaralandı.
Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otele temizlik işçisi taşıyan Mehmet K'nin kullandığı 48 S 3582 plakalı servis minibüsü, Bülent Ecevit Caddesi'nde yoldan çıkarak, takla attı.
Kazada 11 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.