Bodrum'da işçileri taşıyan minibüs kamyonetle çarpıştı: 8 yaralı
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Bodrum'da işçileri taşıyan minibüs kamyonetle çarpıştı: 8 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyon ile işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Bodrum'da işçileri taşıyan minibüs kamyonetle çarpıştı: 8 yaralı
16.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:30

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyon ile işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Torba Kavşağı'ndan Göltürkbükü istikametine seyreden İslam Önder idaresindeki 48 EU 772 plakalı kamyonet, iddiaya göre önündeki aracın ani fren yapması sonucu araca çarpmamak için fren yaparak şerit değiştirdi. İçerisinde 2 kişinin olduğu kamyonet, o esnada karşı istikametten gelen ve içerisinde 13 işçinin olduğu Mustafa Öztaş idaresindeki 48 S 3510 plakalı yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda ambulans ve polis ile itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonette yolcu olarak bulunan bir vatandaş, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza mahalline gelen ambulanslara alınan 8 yaralı, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada kamyonetteki 2 kişi ile minibüsteki 6 kişinin yaralandığı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Minibüsteki işçilerin Milas'tan Bodrum'a çalışmaya gelen peyzaj işçileri olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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