Bodrum'da iş yerinde yangın

27.11.2019 23:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:57

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgutreis Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevredeki bazı ev ve iş yerlerini de tehdit eden alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangında, iş yeri tamamen yandı.

Yangın nedeniyle çevredeki bazı işletme sahipleri ile vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Kaynak: AA