Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

29.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:08
Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında iş yeri zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında iş yeri zarar gördü.

Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'ndeki bir ambalaj dükkanından duman yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerindeki yangına müdahale etti.

Söndürme çalışması sırasında 112 Acil Servis ekipleri bölgede tedbir amacıyla hazır bekletildi, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İş yerinin zarar gördüğü yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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