Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mağazada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
29.08.2020 02:43 | Son Güncelleme: 29.08.2020 03:40

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mağazada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çarşı Mahallesi Kale Caddesi'nde çanta satan bir mağazadan duman çıktığı ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, mağazanın iç kısmındaki yangına müdahale ederek daha fazla yayılmadan söndürdü.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkışıyla ilgili iş yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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