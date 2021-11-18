BODRUM'DA İNTERAKTİF BELEDİYECİLİK DÖNEMİ BAŞLIYOR

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum Belediyesi ile Türksat arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çatı ve işbirliği protokolü imzalandı. Kamunun Bilişim Çözüm Merkezi olan Türksat ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri çatısı altında imzalanan işbirliği protokolünde, E-Dönüşüm, E-Devlet, Akıllı Çözümler, Akıllı Şehircilik ve Akıllı Ulaşım Sistemleri konuları başta olmak üzere Türksat'ın bilişim alanında çözüm sağladığı alanlarda birlikte çalışılması ve stratejik işbirliği yapılmasının önü açılmış oldu. Bodrum Belediyesi Trafo kafede gerçekleşen imza töreni Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Turgay Kaya, Ummahan Yurt, İlknur Ülküm Seferoğlu, birim müdürleri ve Türksat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş'ın katılımları ile gerçekleşti. Belediyelerin bilişim odaklı projelerinde çözüm ortaklığı yapan Türksat, bu kapsamda Bodrum Belediyesini, teknoloji çağının gerektirdiği koşullarda vatandaşlarına hizmet verebilmek ve mevcut hizmetlerin verimliliğini arttırabilmek amacıyla, Kamu kurumlarının bilişim ihtiyaçlarına çözümler üreten Türksat ile işbirliği protokolü imzalayarak teknolojik dönüşümle interaktif belediyeciliğin temellerini attı. Toplantıda E-devlet entegrasyonu, akıllı şehirler ve daha birçok konuda özellikle afet koordinasyon merkezinin oluşturulması ile Bodrum'un 7/24 izlenebilmesi, proaktif ve interaktif şekilde şehrin yönetilebilmesini sağlamak amacıyla Türksat ile güç birliği yapacaklarını ifade eden Başkan Aras şunları söyledi:

"Özellikle son dönemde yaşadığımız travmalar var, bir afet koordinasyon merkezinin oluşturulması, kentin izlenmesi bütünü ile kontrol altında tutulması ilgili çalışmaları yapmak istiyorduk. Bunun da tabi ki Türksat gibi büyük bir firmayla olacak olması bizim için çok çok önemli. Burada özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerini hayata geçirmek ile ilgili çalışmalar yapacağız. Çünkü Türksat kamunun bilişim ve çözüm merkezidir. Bizim aramızdaki bu stratejik işbirliği ile gerçekleşecektir. Bu protokol bize yeni yeni kapılar açacaktır. Özellikle belediyenin ihtiyacı olan, e-dönüşüm, e-devlet, akıllı çözümler, akıllı şehircilik ve akıllı ulaşım sistemleri başta olmak üzere Türksat'ın bilişim alanında sağladığı birçok çözüm var. Bunu da stratejik iş birliği ile hayata geçirmiş oluyoruz. Türksat belediyelerle zaman zaman çalışıyor ama biz sanıyorum ki yeni başlayan birkaç belediyeden birisi olacağız. AKILLI ŞEHİR İLE VATANDAŞLARA HIZLI VE ETKİLİ BİR HİZMET SUNULACAK

Türksat'ın desteği ve entegrasyonu ile vatandaşların daha hızlı ve kaliteli belediyecilik hizmeti alacağını, belediyenin de buradan çok büyük kazanç sağlayacağını ifade eden Başkan Aras sözlerini şöyle sürdürdü:

"7/24 esasına göre şehrin nabzının tutulması, izlenmesi, yönetilmesi, şehir kameraları ile güvenli alanlar oluşturulması, kent konusunda sürekli data toplanması; yine özellikle sel, yangın gibi afetlerle mücadelelerde anlık verilerin afet koordinasyon merkezine (AKOM) aktarılması ile ilgili çalışmalar yapılacak. Bununla beraber nesnelerin interneti dediğimiz, aydınlatma ve peyzaj sulama gibi sistemlerin akıllı aydınlatmanın ve akıllı sulamanın hayata geçirilmesi gerçekleştirilecek. Uydu haber leşme sistemleriyle iletişimde kapsama alanlarının genişletilmesi, trafik kontrol merkezinin kurulması, günümüzde bilgi güvenliği hizmetleri çok önem arz etmekle beraber, kişisel verilerin korunması noktasında da çok çok önem taşımaktadır. Özellikle son kullanıcıların yaptığı bütün işlemlerde verilerin loglanması herhangi bir şekilde tehdit eden bir konu varsa onun tespitinin yapılması ve yönetimi bizler açısından çok önemli bir konudur. Türksat'ta uluslararası norm ve standartları uygulamakta olup, biz de böylece çemberin içerisine girmiş oluyoruz. Nedir bunlar; ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001 gibi uluslararası norm ve standartlar kullanılmasıdır. Bilgi teknolojileri altyapı kütüphanesi oluşturulacağız hep beraber. Burada önemli olan kamu kurum ve kuruluşları ile daha etkili iletişim sağlanması aynı zamanda halkın belediyedeki bütün iş ve işlemleri konusunda işlerin kolaylaştırılması, kararlara katılım sağlanması ve hedeflediğimiz akıllı şehir alt yapısına ulaşmak. Hedeflerimiz bunlar, bunları da Türksat ile beraber hayata geçirebileceğimizden de eminiz" dedi. Bodrum Belediyesi ile Türksat arasında imzalanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çatı ve işbirliği protokolüyle analiz ve hazırlık süreçlerinin ardından 2022 yılında başlaması planlanan çalışmalarda; ulaşım, sağlık, çevre, enerji ve güvenlik gibi alanlarda farklı projelerde yer alıyor.

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