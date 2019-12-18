Bodrum'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

18.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:41

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kaçak yapılaşma ile başlattığı mücadele aralıksız devam ediyor. İmara aykırılıklar nedeniyle yapı kayıt belgeleri iptal edilen yapılarda yıkım işlemleri sürdürülüyor.



Bodrum genelinde imar kirliliğine neden olan kaçak yapılarla ilgili olarak bir taraftan tespit çalışmaları ve hukuki işlemler sürerken bir taraftan da yasal süreci tamamlanan yapıların yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.



Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki Yıkım Koordinasyon Şefliği ekipleri, Güvercinlik ve Küçükbük Mahallelerinde yıkım kararı alınan bina ve eklentiler ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Bazı yapı sahipleri, Belediye ekipleri gözetiminde yıkım işlemini kendileri yaparken bazı yapılarda ise yıkımı Belediye ekipleri yaptı.



Ülke genelinde imar suçunun en çok işlendiği yer olan Bodrum'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kaymakamlık ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği içinde çalışmalar devam ediyor. Bodrum'da yasal mevzuatlara aykırı, imar planları dışında, doğayı tahrip eden, vahşi yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Belediye Başkanı Aras'ın talimatıyla başlatılan 'Kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliğinin devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA