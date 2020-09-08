Bodrum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bodrum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

08.09.2020 10:30 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:35

Bodrum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Arif Kaan Alkaç'ın kullandığı 06 BOR 832 plakalı otomobil, Dereköy Kavşağı'nda Mebruke Müge Atabek yönetimindeki 34 ZG 4309 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Atabek'in kullandığı otomobil devrildi.

Kazada sürücüler ile Atabek'in aracında bulunan Halim Nüzhet Atabek yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan otomobillerde büyük çapta hasar oluştuğu gözlendi.

Bodrum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Erol Evgin Deniz Seki Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Metin Oktay Fatih Terim Eddie Newton Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Ankara Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bodrum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 10:35:25. #1.15#
title