Bodrum'da iki kişiyi öldürdüğünü itiraf eden cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum'da iki kişiyi öldürdüğünü itiraf eden cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Bodrum'da iki kişiyi öldürdüğünü itiraf eden cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26), kafalarından vurarak öldüren ve börek yerken yakalanan M.V.A. sorgusunda cinayetleri itiraf etti.

06.07.2020 20:13 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:00

Bodrum'da iki kişiyi öldürdüğünü itiraf eden cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26), kafalarından vurarak öldüren ve börek yerken yakalanan M.V.A. sorgusunda cinayetleri itiraf etti. Cinayet zanlısı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir su ürünleri işletmesinde geçtiğimiz Cuma günü sabaha karşı 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu ile 39 yaşındaki Hasan Yanık'ı silahla öldürerek kayıplara karışan M.V.A. isimli katil zanlısı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yokuşbaşı Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Emniyet Müdürlüğü karşısında börek yerken yakayı ele veren zanlının tanınmamak için bıyıklarını kestiği ve yanında olayda kullandığı düşünülen silahla yakalanmıştı. M.V.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Jandarma ekiplerine teslim edilmişti.

Adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen cinayet zanlısı M.V.A., basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz" sorusuna cevap vermedi.

Bodrum'da iki kişiyi öldürdüğünü itiraf eden cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Haber
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak Haber
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir Haber
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü Haber
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi Haber
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?' sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Teknoloji devi Fujitsu evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor
Teknoloji devi Fujitsu evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Beşiktaş gole çok yaklaştı! Kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi
Beşiktaş gole çok yaklaştı! Kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu
Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
Sevda Noyan'a Atatürk sözleri nedeniyle açıklan soruşturmada yetkisizlik kararı verildi
Sevda Noyan'a Atatürk sözleri nedeniyle açıklan soruşturmada yetkisizlik kararı verildi
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu
Aysun Koç yorumluyor: 6-12 Temmuz haftasında burcunuz size ne söylüyor?
Aysun Koç yorumluyor: 6-12 Temmuz haftasında burcunuz size ne söylüyor?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Yılmaz Tunç Esra Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Gökhan Töre Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bodrum'da iki kişiyi öldürdüğünü itiraf eden cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 21:26:04. #1.15#
title