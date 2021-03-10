Bodrum'da ihtiyaç sahibi ailenin evi yenilendi
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Bodrum'da ihtiyaç sahibi ailenin evi yenilendi

10.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:16
Bodrum'da ihtiyaç sahibi ailenin evi yenilendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ihtiyaç sahibi bir ailenin oturulamaz durumdaki evinin bakım ve onarımı yapılarak yenilendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ihtiyaç sahibi bir ailenin oturulamaz durumdaki evinin bakım ve onarımı yapılarak yenilendi.

Bodrum Kaymakamlığınca, Turgutreis Akçaalan Mahalle'sinde yaşamını sürdüren ve salgın nedeniyle ekonomik zorluklar çeken iki çocuklu bir ailenin evlerinin oturulamayacak durumda olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Kaymakamlık yetkilileri, Bodrum Güçbirliği Derneği'nin katkılarıyla evin bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, evin tesliminde yaptığı açıklamada, vatandaşların üzüntüsünü ve sıkıntılarını kendi üzüntüleri olarak gördüklerini söyledi.

İmkanlar dahilinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Altan ailesine yenilenmiş evleri hayırlı olsun, güle güle otursunlar. Bodrum Güçbirliği Derneği'ne böylesi güzel bir projeye öncülük yaptığı için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Bodrum Güçbirliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan da mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını bildirdi.

Evin sahibi Sıddık Altan ise kötü durumda olan evlerinin bakım ve onarımının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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