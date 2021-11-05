Bodrum'da ihale kavgasında 4 tutuklama

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çarşı Mahallesi'ndeki Bodrum eski otogardaki Remzi Ergün'ün işlettiği kafeteryanın kira süresinin sona ermesiyle yeniden ihale açtı. İhaleyi, Hasan Kutlutürk (32) kazandı. İddiaya göre, 1 Kasım saat 17.30 sıralarında ihale sürecinin sona ermesinin ardından Remzi Ergün'ün kafeteryayı tahliye etmemesi üzerine taraflar arasında husumet çıktı. İhaleyi kazanan Hasan Kutlutürk, dün akşam saat 17.30 sıralarında yanında Vedat C. (45), Sedat Cantürk (52) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle birlikte kafeteryaya gelerek Remzi Ergün'den iş yerini boşaltmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Remzi Ergün, tabancayla 3 kişinin üzerine ateş açtı. Bu sırada karşı gruptan bir kişi de üzerine atıldığı Remzi Ergün'ün elindeki tabancayı alıp ateş etti.

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

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